Şırnak petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta olduğunu ve Şehit Esma Çevik-7 kuyusunun toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 18:14, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 18:16
Bakan Dönmez de yaptığı paylaşımda, "Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.
Şırnak'taki Gabar Dağı... Yıllarca terörle anıldı, artık bambaşka bir konuyla gündemde.
Teröristlerden temizlenen bölgede silah sesleri yerine petrol çıkaran sondaj makinalarının sesi yankılanıyor. Peş peşe açılan kuyulardan adeta siyah altın fışkırıyor.
Çalışmaların devam ettiği Şırnak bölgesi, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası oldu.
TPAO'dan yapılan son açıklamada, Şehit Esma Çevik-7 kuyusunda 1613 vpe ilave üretimle toplam 7714 vpe günlük üretime ulaştığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız