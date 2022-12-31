Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 19:09, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 19:10
İsmail Ç. idaresindeki kömür yüklü tır, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Şaban Ç. hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İsmail Ç, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız