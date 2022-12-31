Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 20:22, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 20:24
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız