Eski telefonlara kıyamıyoruz

Yapılan araştırmaya göre katılımcıların eski telefonlarını değiştirmelerinin nedenlerinin başında yüzde 56 ile kırılma, bozulma ve yıpranma geldi. Yeni bir teknolojiye geçmek için telefon değiştirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 22. Katılımcıların yüzde 54'ü önümüzdeki dönemde telefonunu değiştirmeleri halinde eski telefonunu satmayı ya da takas etmeyi düşündüklerini kaydetti. Eski telefonunu satacakların da yenilenmiş telefon alacakların da dikkat ettikleri en önemli nokta ise 'güven' ve 'yasal garanti.' Katılımcıların yüzde 40'ı yenilenmiş telefon almayı düşündüklerini ifade ederken yüzde 85'i yenilenmiş telefon konseptini beğeniyor.

ESKİ TELEFONU ATMIYORUZ



Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisi de eski telefonların yedek olarak evde tutulması oldu. Katılımcıların yüzde 31'i yeni bir telefon aldığında eski telefonunu çeşitli kanallar kullanarak satarken, yüzde 29'u ise elinde tutmaya devam ediyor. Yüzde 10'luk bir kısım ise eski telefonunu attığını belirtiyor. Eski telefonunu elde tutan veya atanları uyaran EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir "TBMM Adalet Komisyonunda alınan karar ile daha önce 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi bir yıla düşürüldü. Bir yıl geçtikten sonra cep telefonunu, sadece son kullanan kişi bir sim kart takarsa çalıştırabilecek. Ayrıca eski telefonların atılması durumunda bilgileriniz başkasının eline geçebilir" dedi.

ÖMER TEMÜR