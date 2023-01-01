Bugünden itibaren geçerli! İşte kalem kalem trafik cezaları

İşte aşırı hız, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve diğer tüm ceza miktarları...



KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK 951 TL

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMAK 4 BİN 64 TL

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 436 TL'YE YÜKSELDİ

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla bu yıl 436 TL'ye yükseldi.

ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMAK 951 TL

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterdi.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETMEK PAHALIYA MAL OLACAK

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI 4 BİN 64 TL OLACAK

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı bu yıl için 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 8 BİN 90 TL

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 8 bin 90 TL'ye çıktı.

DRİFT ATMAK 20 BİN 342 TL OLDU

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK 20 BİN 977 TL

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

SAHTE PLAKA CEZASI 20 BİN 302 TL'YE YÜKSELDİ

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETMENİN CEZASI 4 BİN 64 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerij cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.