İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 10:30, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 10:46
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız