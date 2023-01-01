Halı sahada sakatlanmak iş kazası sayıldı

Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Bugünden itibaren geçerli! İşte kalem kalem trafik cezaları
Bugünden itibaren geçerli! İşte kalem kalem trafik cezaları
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
Adalette reform niteliğinde adımlar
Adalette reform niteliğinde adımlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
Akşener ikna mı oldu?
Akşener ikna mı oldu?
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Halı sahada sakatlanmak iş kazası sayıldı

Patronun talimatıyla şirket çalışanlarının katılımıyla kurulan futbol takımının halı saha maçında bir işçi sakatlandı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, iş yerinde çalışan işçiler arasından işverenin talimatı üzerine kurulan gönüllü futbol takımının dışarıda başka takımla oynadığı halı saha maçında işçinin sakatlanmasının iş kazası olduğuna hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 10:47, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 10:49
Yazdır
Halı sahada sakatlanmak iş kazası sayıldı

İşverenin talimatıyla şirket çalışanları arasında kurulan futbol takımı, düzenlenen turnuva çerçevesinde dış sahada başka bir şirket takımıyla maç yaptı. Bu esnada sakatlanan işçi, olayın iş kazası olduğunu öne sürdü. İşverenin haklarını iade etmediği işçi, mahkemenin yolunu tuttu. İşçi, düzenlenen futbol turnuvasında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespit edilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı patron istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Davalı patron kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na dikkat çekildi. Yasadaki iş kazası tanımının, 'Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır' ifadeleriyle genişletildiği hatırlatıldı. Sigortalının görevle bir başka yere gönderilmesinin, iş yerinin bulunduğu yerleşim biriminin sınırları içinde olabileceği gibi, bir başka yer de olabileceği belirtildi. Her iki görevlendirmede de sigortalının iş yerinden ayrıldığı andan döndüğü ana kadar geçen zamanda ve geliş gidişi esnasında meydana gelecek olaylarda sigortalı zarara uğramış ise bu olayın iş kazası sayılacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Sigortalının bir başka yerde görevlendirilmesi söz konusu ise ve görevlendirme süresi mesai saati süresinden daha uzun ise, yalnızca işin gereği olarak bulunduğu yerlerde değil, normal bir insanın günlük hayatı ve hayatın doğal akışı içinde yaptığı işler ve bulunduğu yerler dolayısıyla meydana gelen olaylar da iş kazası sayılacaktır. Dosya içeriğine göre davalı şirketin sigortalı çalışanı olan ve davalı şirketin üyesi olduğu dava İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvası için davalı şirketi temsil eden yetkili kişinin talimatı ile futbol sorumlusu belirlenerek, futbol oynayabilen ve gönüllü olan işçiler tarafından takım oluşturulmuştur. İşverenin talimatı ile kurulan bu takımda görev alan davacının müsabakada, halı sahada futbol oynarken sakatlandığı anlaşılmıştır. Meydana gelen kaza olayında futbol takım kadrosunun davalı şirketçe görevlendirilen takım sorumlusu tarafından şirket çalışanları arasından oluşturulduğu, halı saha ve diğer giderlerin turnuvaya katılan şirketlerce ve dolayısıyla davalı şirketçe karşılandığı ortadadır. Davalı şirket çalışanlarının halı sahaya gidiş-gelişi için servis ve şoför tahsisinin davalı şirketçe sağlanmış olması karşısında, davalı şirketin iş organizasyonu içerisinde görevlendirildiği, bu nedenle 5510 sayılı Yasa'nın 13. maddesi birinci fıkrasının c bendi hükmünde belirtildiği şekilde 'Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda' meydana gelen kaza olayının iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sonuç itibari ile ilk derece mahkemesinin kararın dayandığı deliller ile yukarda açıklanan yasal gerektirici nedenler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı
AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek
AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Yargıtaydan ücretli yoldan ihlalli geçişte 'ceza ödemesi için tebligata gerek yok' kararı
Yargıtaydan ücretli yoldan ihlalli geçişte 'ceza ödemesi için tebligata gerek yok' kararı
Polisi şehit eden sanığın cezası yeniden yapılan yargılamada değişmedi
Polisi şehit eden sanığın cezası yeniden yapılan yargılamada değişmedi
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı

Bu Habere Tepkiniz

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ilişkin açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi
Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?