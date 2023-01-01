15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava yeniden başladı

Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Bugünden itibaren geçerli! İşte kalem kalem trafik cezaları
Bugünden itibaren geçerli! İşte kalem kalem trafik cezaları
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
EYT'de kıdem tazminatına dikkat!
Adalette reform niteliğinde adımlar
Adalette reform niteliğinde adımlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
E-ticaret yasası devrede: 2023'te çok şey değişecek
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
2022'de kaç hasta randevusuna gitmedi?
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Park alanlarında 'aile sağlığı merkezi' yapılabilecek
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
'2023'te de eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz'
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı, 350 müfettiş yardımcısı alacak
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
Çevre Bakanlığı 383, Orman Genel Müdürlüğü 109 personel alacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
EYT'nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
Akşener ikna mı oldu?
Akşener ikna mı oldu?
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
7 kişinin öldüğü restorandaki patlamayla ilgili 10 gözaltı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Kimlik, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Ana sayfaHaberler Terör

15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava yeniden başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından 15'i eski askeri öğrenci, 16 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 11:38, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 11:39
Yazdır
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava yeniden başladı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 15'i eski askeri öğrenci, 1'i eski yüzbaşı olan sanıkların yargılamasına yeniden başladı.

Marmara Cezaevi'nin karşısında salonda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, başka suçtan hükümlü 1 sanık ve avukatlarının yanı sıra müştekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Yargıtay ilamını okuyarak, taraflara ilama uyulup uyulmamasına ilişkin görüşlerini sordu.

Duruşma savcısı, bozma ilamına uyulmasını talep ederken, ilamın tamamına katılmadıklarını belirten sanıklar, karara uyulmasını istedi.

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

İlama uyulmasının ardından devam edilen duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

- "Önceden haberleri olmadığı darbenin icrasında kolaylaştırıcı eylemde bulunuldu"

FETÖ'nün faaliyetleri ve darbe girişimi gecesi yaşananlara yer verilen mütalaada, olay tarihinde askeri öğrenci olan sanıklar Abdussamet Asan, Vedat Çengelci, Burak Cansever, Esat Yener, Ercan Aydemir, Muhammed Kenan Türkoğlu, Adil Ömer Alkaya, Ahmet Büyükateş, Ahmet Yalçın, Furkan Garip, Hakan Yüksel, Muhammed Yusuf Samandağ, Osman Üyal, Ozan Taşar ve Samet Macit'in İstanbul'a gelmek üzere silahlı ve tam teçhizatlı olarak hareket ettikleri hatırlatıldı.

Mütalaada, Tuzla'daki Mehmetçik Vakfı mevkisine ulaştıktan sonra kolluk görevlileri ve vatandaşların tüm uyarılarını göz ardı ederek eylemlerine son vermeyen sanıkların, darbe kalkışmasından haberdar oldukları halde eylemlerini sonlandırmadıkları ve kolluk görevlileri ile silahlı çatışmaya girdikleri belirtildi.

Kolluk görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra intikale devam eden sanıkların Sultanbeyli'ye ulaştıkları aktarılan mütalaada, şunlar kaydedildi:

"16 Temmuz 2016 günü sabah saatlerine kadar eylemlerini sürdüren ve teslim olmamakta ısrar eden sanıkların, örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirilen 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuna ilişkin planlanan hazırlık ve icra organizasyonundan önceden haberdar olduklarını kanıtlayan her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ancak suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradelerini açıkça ortaya koyan sanıkların bu eylemlerinin zaman, nitelik ve yakın zarar tehlikesine yaptıkları katkı itibarıyla bütün olarak darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır."

Mütalaada, sanıkların darbe girişiminden bihaber oldukları şeklinde olayı anlatıp silahlarının yanlarında olduğunu ancak polis ve vatandaşlara yönelterek kullanmadıklarını, kendilerinin saldırıya maruz kaldıklarını, üstlerinden aldıkları kanuna uygun emirleri uyguladıklarını, kaldı ki kendilerine verilen emirlerin içeriğine bakılmaksızın uygulamak zorunda olduklarını, askeri hiyerarşi içerisinde başka bir tercihin olamayacağı yönünde ifadeler verdikleri kaydedilen mütalaada, bu savunmalarına itibar etmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Savcılık mütalaasında, suç tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan sanıkların, her ne kadar darbenin icra edileceğinden başlangıçta haberleri olduğu ispat edilemese de darbenin icrasını öğrendikleri andan itibaren, katılma iradelerini açıkça ortaya koydukları ve eylemin gerçekleşmesi için gerekli yardımda bulunduklarının anlaşıldığı aktarıldı.

- 15 sanığa 30 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, 15 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30'ar yıla kadar cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ayrıca mütalaada, sanık Sinan Canlı'nın darbe girişimi gecesi yakın mesafeden, hedef gözeterek, silahla ateş etme şeklindeki eylemleriyle Aydoğan Onmaz, Osman Nuri Esen ve Yakup Udun'un hayatlarına kastettiği, sanığın mesleği gereği o mesafeden yapılan atışların öldürücü nitelikte olduğunu bildiği ve bu sebeple müştekileri öldürmek niyetiyle ateş ettiği ancak elinde olmayan sebeplerle kastın gerçekleşmediği belirtildi.

Mütalaada, bu nedenle Canlı'nın 3 kişiye karşı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 58,5 yıldan 90 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Sanıklar tahliye talep etti

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, 6,5 yıldır tutuklu bulundukları gerekçesiyle tahliyelerini istedi.

Müştekilerin avukatları sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, 15 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

- Dava dosyası üçe ayrıldı

Öte yandan, yerel mahkemeye geri gönderilen dava üçe ayrıldı. Bu kapsamda, dosyası tefrik edilen 35 sanık 31 Ocak-2 Şubat tarihinde, 66 sanık ise 14-16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

- Davanın geçmişi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 122 sanık hakkında görülen davada kararını 25 Mayıs 2018'de açıkladı.

Kararda, rütbeli sanıklar Yüzbaşı Sinan Canlı, Üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürdü.

Heyet, suç tarihinde filo komutanı olan Kurmay Yüzbaşı sanık Sinan Canlı'nın 3 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Sinan Canlı, Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'ın da 3 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 45'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine hükmetti.

- Yargıtayın incelemesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onadı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıklardan 15'inin darbe girişiminden daha önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı, ancak olaylar sırasında kendilerine karşı koyan vatandaşlarla polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırdıkları ve silahlarını alarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları belirtildi.

Bu 15 sanığın, suçun icrasına başlanmasından sonra suça katılma iradelerini açıkça ortaya koydukları vurgulanan kararda, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan cezalandırılmaları gerektiği aktarıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
'PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık'
'PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık'
Firari Can Dündar 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoriye eklendi
Firari Can Dündar 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoriye eklendi
FETÖ üyeliğinden aranan hükümlü gardıropta yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan hükümlü gardıropta yakalandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 7 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 7 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi

Bu Habere Tepkiniz

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ilişkin açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi
Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?