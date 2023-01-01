Eğitim-Bir-Sen'de Şükrü Kolukısa genel başkanlık için aday

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Kolukısa, yazılı açıklamasında, Sendikanın 7'nci Olağan Genel Kurulunun şubat ayında Ankara'da yapılacağını belirtti.

Halen yönetiminde yer aldığı sendikanın genel başkanlığına aday olduğunu duyuran Kolukısa, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı çerçevesinde yakın zamanda açıklanan vizyonun gerçekleşebilmesi için kamu kurumlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, ülkemizin her paydaşının üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesi gerekiyor. Geleceğin inşasının ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağına inanıyoruz. Kaliteli bir eğitim sistemi için kaygılarından kurtulmuş, sorunları çözülmüş, huzurla işine sarılan insan kaynağının olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, her halde ve şartta özveriyle çalışan eğitimcilerin, gelişen Türkiye'nin artan refahından doğru payı alabilmesi için sendikal mücadelemize devam etmek, eğitimcileri hak ettikleri şekilde temsil etmek istiyoruz."

- "Hak ve menfaatleri savunmak için sorumluluğa talibiz"

Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından 1992'de kurulan Eğitim-Bir-Sen'in 430 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Kolukısa, "Sendikamız gibi yüz binlerin temsilini yapan kurumlarda gerçekleştirilen demokratik seçimler söz konusu yapıları daha işlevsel, şeffaf, güvenilir ve sorumlu hale getirmenin yegane yoludur. Üyelerimizin gösterdiği teveccüh ile onların hak ve menfaatlerini savunmak için sorumluluğa talip oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolukısa, sendikal mücadelenin başarıya ulaşması için olgulara dayalı gerçekçi tutumlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit ederek seslerinin daha gür çıkmasını, sendikamızın üreteceği çözüm önerileriyle davasını daha görünür hale getirmesini, zamanında atılacak adımlarla mücadelemizin daha değerli hale gelmesini amaçlıyoruz."