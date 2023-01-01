Antalya'da yılın ilk günü denize girdiler
Antalya'da yılın ilk gününde denize giren vatandaşlar, yüzmenin ve güzel havanın keyfini sürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 14:36, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 14:42
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.
Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girerek yüzdü.
Bisiklet süren çocuklar, kumsalda aileleriyle oynadı.
Kimi kanoya binerek eğlenceli zaman geçirdi, kimi de palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız