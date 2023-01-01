Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam eriyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 19:07, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 19:08
Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Yangını söndürme çalışmaları devam eriyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız