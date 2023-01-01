Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 18:12, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 19:13
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu Y.A. ve E.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız