EYT'liler tabut parçalayarak kutlama yaptı
EYT düzenlemesinden yararlanacak olanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni yılın ilk gününde kutlama yaptı. Vatandaşlar EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu parçaladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 20:29, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 20:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından, EYT'lilerin çıkacak kanunu bekliyor.
2023 yılının ilk gününde Düzce'de Belediye Meydanı'nda toplanan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Mağdurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından kutlama yaptı.
.Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik, toplandıkları meydanda açıklama yaptı, kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı.
Meydanda toplanan EYT'liler Mehmet Ali Çelik'in konuşmasının ardından eylemlerde kullandıkları tabutu parçaladı.