İstanbul'da şüpheli çanta paniği: Cips ve kağıt havlu çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 23:25, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 23:26
Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.
Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.