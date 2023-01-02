Meteoroloji: Hava sıcaklığında önemli bir değişikli beklenmiyor
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 07:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 08:00
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.