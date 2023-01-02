CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor
6'lı masanın son dönemde CHP ve İYİ Parti'nin polemikleriyle gündeme gelmesi DEVA, Saadet Partisi, Gelecek ve DP'yi rahatsız ediyor. Eleştiriler, masanın dağınık bir imaj verdiği ve masada yapılan çalışmalara gölge düşürdüğü şeklinde
Muhalefetin kurduğu 6'lı masanın dört küçük ortağı, CHP-İYİ Parti sürtüşmesinin rahatsız.
DEVA, Saadet Partisi (SP), Gelecek ve Demokrat Parti (DP), İYİ Parti-CHP arasında zaman zaman ortaya çıkan ve Saraçhane sonrası kızışan karşılıklı atışmalar sonrası ses yükseltti.
Küçük ortaklar arasında, adaylık tartışmalarının masadaki yapılan birçok çalışmayı gölge düşürdüğü görüşü hakim. Söz konusu 4 parti, tansiyonun iyice yükselmesinin masada dağınık bir görüntü imajına neden olduğunu belirtiyor. 4 parti, bu durumun seçmen nezdinde de sıkıntıya neden olacağı endişesini taşıyor.
ÇOK SESLİLİKTEN RAHATSIZLAR
Öte yandan DEVA, Gelecek, DP ve SP kulislerinde CHP ve İYİ Parti atışmasının yanı sıra iki büyük ortağın iç işlerindeki gelişmeler de yakından izleniyor. İki partinin iç kaynaklı gelişmelerinden dolayı seçim sürecin olumsuz etkilememesi isteniyor. CHP'nin içindeki çok seslilikten rahatsız olan ortaklar, vekillerin, genel merkez yöneticilerinin zaman zaman masada 6 ortak birlikte hareket etmiyor gibi açıklamalar yaptığını vurguluyor. Ayrıca CHP'lilerin, diğer partilerin hassasiyetini gözetmediği ve söylemleri ile masaya zarar verdiği tespitleri yapılıyor.
PAZARLIKLAR ZARAR VERİYOR
Dört ortak, İYİ Parti'nin kongreler, seçimler yaklaşırken oluşacak pazarlıklardan kaynaklı ve kurmayların yaptığı açıklamaların masaya zarar verdiği düşüncesinde. Kongrelerde teşkilatlarda yaşanacak rekabet ve değişiklikler ile seçime yönelik liste hesaplarının seçim süreci performansına etki etmesinden çekiniliyor.
Dokunsan yıkılacak gibi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6'lı masa için "Birisi parmakla dokunsa yıkılacak gibi" dedi.
Mehmet GüneyMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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