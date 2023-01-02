2023 'enerji yılı' olacak: Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, 2023'te ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek. 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin'in girişimleri ile küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanıyor.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR GÜN SAYIYOR

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve revize edilen rezerv ölçümüyle 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı martta şebekeye bağlayacak. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları tamamlanırken, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları sürüyor. Nisan 2018'de yapımına başlanan, ülkenin ilk nükleer enerji tesisi niteliğindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü bu yıl devreye alınacak.

GÜNDE 100 BİN VARİL PETROL

Yeni yıla Şırnak'taki Gabar Dağı'nda yaptığı 150 milyon varil rezervlik tarihi petrol keşfiyle giren Türkiye, ham petrolde özel ve kamu günlük toplam 80 bin varil olan üretimini 100 bin varile taşıyarak 2023'te yüzyılın rekorunu kıracak. Dünyada bu yıl karada yapılan en büyük 10 keşiften biri niteliğindeki rezervin ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı, 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmış oldu.

Rüzgar ve güneşe 230 milyar dolar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını açıkladı. EPDK'den yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasitenin 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi. Yılmaz, "Bu başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı. Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

41 milyar dolar ithalat önlendi

Öte yandan, son 20 yılda yapılan petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. Türkiye'nin 103 bin megavatı aşan kurulu gücünün yaklaşık 55 bin megavatını yenilenebilir enerji tesisleri oluşturuyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kapsamındaki dalga enerjisinden elektrik üretilmesi amacıyla Ordu'da Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük santrali kurulacak. Bahar aylarında inşasına başlanacak santral, 77 megavat kurulu güce sahip olacak.