En 'enerjik' lise: Fabrika gibi hizmet veriyor

Yenilenebilir enerji projeleri okullara uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enerji tüketiminin olduğu 1000 okula güneş enerji sistemleri kurulması için çalışma başlatıldı. İstanbul'da enerji teknolojileri alanında eğitim veren ve kendi enerjisini üreten Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu projeye model oldu.

FABRİKA GİBİ HİZMET VERİYOR

Güneş santrali, rüzgar türbini ve yenilenebilir enerji sahası bulunan okulda sektöre bir fabrika gibi hizmet veriliyor. Okul, bahçesindeki güneş santrali, rüzgar türbini ve yenilenebilir enerji sahasıyla meslek liseleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. Okul atölyesinin elektrik ihtiyacının bir kısmını kendi kendine karşılamasının yanında ildeki okullara da destek veriyor. İstanbul'daki 10 ilkokulun çatısına kurulan güneş paneli sayesinde okulların elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor.

Okul Müdürü Ahmet Cömert, 1 teknik 1 de meslek olmak üzere iki yenilenebilir enerji teknolojileri bölümleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

USTABAŞI OLDULAR

"Biz 8 yıldır yenilenebilir enerji alanında öğrenci yetiştirip piyasaya gönderiyoruz. Çoğu öğrencimiz şu anda bizim firmalarda ustabaşı oldu. Çatıda bir tane 5 KW'lık panel var. 3 KW'da yerde var. Atölyemizin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşıla-yabiliyoruz. 50 KW'lık için proje hazırladık, dönüşü bekliyoruz."

UYGULAMALI ÖĞRETİYORUZ

Yenilenebilir teknolojiler bölümü öğretmeni Cem Demir, "Öğrencilerimiz meraklı olmasa biz bu bölümü böyle büyütemezdik. Uygulamalı öğretiyoruz. Altı yıldır buradayım. Meslek lisesi kısmında öğrencilerimiz genelde ustabaşı olarak çıkıyor. Teknik kısmında ise mühendislik bölümünü tercih ediyorlar. Her iki türlü de avantajlı. Çünkü yeni olan piyasaya yetiştirilmiş öğrenci veriyoruz" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu