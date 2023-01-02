Memurun gözü enflasyonda! Zam oranı netleşecek
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü enflasyona çevrildi. Toplu sözleşme ile beş aylık enflasyon verisi üzerinden hesaplandığında memura şimdiden yüzde 15,1 enflasyon farkı doğuyor. Asıl zam oranı 6 aylık enflasyonla netleşecek
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 07:30, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 08:06
Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin gözü, 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak devlet memurları, tüketici enflasyonunun (TÜFE) maaş zammını geçmesi halinde enflasyon farkı almaya hak kazanacak.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, yıllık yüzde 84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranlar, maaşlara enflasyon farkı verilmesini de ortaya çıkardı.
HAMİDE HANGÜLMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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