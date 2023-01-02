Foreign Policy'den skandal makale: Erdoğan'ı hedef aldılar

2023 seçimlerine 5 ay gibi kısa bir süre kala Türkiye iç siyaseti, ABD ve Avrupa'nın da gündemi olmaya devam ediyor. Hadsiz çıkış ve yaklaşımalarıyla Türk siyasetine etki etmeye çalışan Batı, medyasıyla yaklaşımını ve tehditlerini sık sık gösteriyor. Son olarak Foreign Policy dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip, 2023 seçimlerini "kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortam" ifadeleriyle yorumlayarak skandal bir çıkış yaptı.

MANİPÜLASYON YAZISI

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde editör yardımcısı Allison Meakem tarafından 2023 seçimlerine yönelik skandal bir makale kaleme alındı.

Söz konusu yazıda Ekrem İmamoğlu'nu mağdur gibi gösteren ve henüz kesinleşmemiş karar üzerinden hüküm verilip, terörden 6 yılı aşkın süredir PKK teröründen tutuklu olan Selahattin Demirtaş masumlaştırılmaya çalışıldı.

CHP'li İmamoğlu ile HDP'li Demirtaş'ı savunan Foreign Policy, asılsız ve zayıf teorilerle "Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi hakim" dezenformasyonuna başvurdu.

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KAFA KARIŞTIRAN İFADELER

Yazının devamında dilin ağırlaştığı görülürken, bu kez Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Policy, "Erdoğan, iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan gölüne dönüşmeyi vadeden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderdi" sözleri sarf edildi.

Türkiye'nin en kritik seçimi için "kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak yorumlayan Foreign Policy'nin skandal ifadeleri makalenin odak noktası oldu.