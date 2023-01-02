İstanbul'da sis etkili oluyor
Kentte etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 08:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 08:18
Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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