Öğrenci ve valilik çalışanı taşıyan servis kazayaptı: 6 ölü
Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin valilik ve üniversite öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.
Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 AT 479 minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.
"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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