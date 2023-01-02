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Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi

"Bu projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır"- "Son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık. 2003'te 195 kilometre bölünmüş yolu vardı, bugün toplam bölünmüş yol uzunluğu 597 kilometreye ulaştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 12:49, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 12:29
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Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa'da yüksek hızlı tren hattına ilişkin, "Tüm projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Bursa-Emek-YHT-Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi'nin gerçekleştirildiği bölgede saha incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, şehirde temel atma törenleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na (YHT) bağlantılı olarak çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Projemiz, altyapı yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 adet tünel, 4,6 kilometre olan 10 adet kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet aç-kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 adet demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 1,5 kilometre uzunluğunda 66 adet altgeçit ve toplam 155 adet menfez imalatı yapılacaktır." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile kentin hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek bir proje yaptıklarını kaydetti.

Osmaneli-Yenişehir istikametinde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Güzergahın başlangıcı ile 48'inci kilometreleri arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında, 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. Toprak işlerinde yüzde 18 ilerleme sağlanmıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı desteklemede 9 bin 800 metreye ulaşılmış ve toplamda yüzde 48 ilerleme sağlanmıştır. Tünellerde kaplama beton işlerine de devam ediyoruz. Altgeçit, menfez, köprü, viyadük işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağlanmıştır. Toplamda menfez, altgeçit, köprü gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 tane yapıda çalışmalarımız devam etmektedir. İstasyon projelendirme çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bursa-Yenişehir istikametinde ise TCDD'den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üstyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 kilometrede sub balast ve balast serim imalatları da tamamlandı. Travers ve rayların üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 bin ton ray da sahaya gelmiş ve üstyapıya raylar sevk edilmeye başlanmıştır. Bu projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır."

- Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projelerinin de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı olduğunu belirtti.

Hattın yapımını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile devraldıklarını aktaran Karaismailoğlu, proje tamamlandığında Bursa'daki raylı sistemin 52 kilometreye ulaşacağını anlattı.

Bursalıların, şehirlerarası ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattın en önemli iki durağı, hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulacaktır. Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 istasyonlu Görükle uzatması da dahil edilmiştir. Bu kısımdaki inşaat faaliyetlerine de önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım ve tamir ile park alanı ihtiyacına da hizmet edecektir. Mevcut Emek İstasyonu'ndan sonra hattın ilk 1300 metresi hemzemin olarak geçilecektir. Bu noktadan sonra hattın inşası aç-kapa yöntemiyle gerçekleştirilecek ve bittiğinde hattımız, caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. Şu ana kadar 480 bin metreküp kazı yaptık, 12 bin 400 adet 250 bin metre kazık yerleştirdik, 130 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sırasında Bursalıların günlük hayatlarına olumsuz etki etmemesi için trafik sirkülasyon projelerimizi de tamamladık. Çalışma yapacağımız yollarda alternatif yan yollar oluşturarak çalışmalarımıza başladık, 22 bin 900 metrekare asfalt serme çalışması yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz."

- "Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık"

Karaismailoğlu, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın faaliyete geçtiği an itibarıyla çok büyük maddi kazanımlar da gerçekleşeceğini kaydederek, "2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda, zamandan 797 milyon dolar, kara yolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1 milyon 170 bin dolar ve hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü gibi dışsal faydalardan 15 milyon 640 bin dolar olmak üzere hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancımız 871 milyon 470 bin dolar olacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sanayinin, ticaretin, tarımın ve turizmin en önde gelen şehirlerinden biri olan Bursa'nın ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak çok önemli projeleri hayata geçirdikleri ve yakından takip ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık. 2003'te 195 kilometre bölünmüş yolu vardı, bugün toplam bölünmüş yol uzunluğu 597 kilometreye ulaştı. Yollarının 148 kilometresi BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplamalıydı, bu rakamı toplamda 772 kilometreye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Karaismailoğlu'na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri de eşlik etti.

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