Okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 13:44, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 15:26
Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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