Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Bu ilanlardan birisi olan Keskin Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi alımıdır.

Kırıkkale Üniversitesi ilgili ilana başvuracak adaylarda; "Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak." Şartı aranmıştır.

Söz konusu ilanda Çocuk Gelişimi lisans ve yüksek lisans mezunlarına fırsat verilmediği gibi, lisansı Okul Öncesi Öğretmenliği olup, Bilgi ve Belge Yönetimi gibi çok farklı bir alanda yüksek lisans yapmış adaya müracaat imkanı verilmesi oldukça sıra dışı bir durumdur.

Ülkemizde Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun olup, Bilgi ve Belge Yönetiminde yüksek lisans yapmayı tercih eden kişi sayısı herhalde bir kişidir desek sanırım iddiasız bir çıkış olmaz.

Bu durum, 25 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak ön değerlendirme sonuçlarında elbet gün yüzüne çıkacaktır. Ancak, o günü beklemeden Kırıkkale Üniversitesinin bu garip ilanı düzelterek Çocuk Gelişimi programında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda Çocuk Gelişimi mezunlarına başvuru vermesi gerektiğini dikkatlerine sunmak istiyoruz!