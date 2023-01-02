Bakan Nebati, 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi
"Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır"- "Türkiye Ekonomi Modeli öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ediyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır." ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından, 2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Ekonomi Modeli öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
"2022 yılının her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye, vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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