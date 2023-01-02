Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.
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5 Ocak'ta bizim ev sahipliğimizde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesinde liderlerle görüşme turuna CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile başladık.Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 2, 2023
Nazik ev sahipliği için Sn. @kilicdarogluk na teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/9krLqjhAUx
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