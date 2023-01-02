İTO'ya göre aralıkta fiyatı en çok artan ürün 'ilaç' oldu
Söz konusu dönemde önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 46,95 ile ilaç, en çok azalan ürün ise yüzde 22,14 ile karnabahar oldu
İstanbul'da aralıkta önceki aya göre en çok ilaçların fiyatı artarken, en yüksek düşüş karnabaharda görüldü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 94 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Aralık ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan ilaçlar, yüzde 46,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ise gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 42,17 ile yeşil soğan, yüzde 27,76 ile yaş üzüm, konut harcamaları grubundan yüzde 25,02 ile şehir şebeke suyu, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile bilimsel ve edebi kitap, gıda harcamaları grubundan yüzde 21,66 ile soğan ve yüzde 16,72 ile elma yer aldı.
- Aralık ayında karnabahar fiyatı yüzde 22,14 ucuzladı
2022 Aralık ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 22,14 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 21,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 15,16 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,30 ile portakal ve yüzde 10,88 ile ıspanak yer aldı.
Aralık ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|Yeşil Soğan
|42,17
|Soğan
|21,66
|Elma
|16,72
|Mandalina
|8,85
|Patates
|7,92
|Karnabahar
|-22,14
|Portakal
|-12,3
|Ispanak
|-10,88
|Limon
|-9,5
|Lahana
|-9
|Pırasa
|-8,16
|Muz
|-6,79
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|Yaş Üzüm
|27,76
|Taze Fasulye
|13,6
|Sivri Biber
|-9,33
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
|Aylık Yüzde Değişim (%)
|İlaçlar
|46,95
|Şehir Şebeke Suyu
|25,02
|Bilimsel ve Edebi Kitap
|25
|Sabun
|13,7
|Gazete
|11,16
|Elektrik Süpürgesi
|11,12
|Çamaşır Suyu
|11,07
|Zeytinyağı
|10,54
|Leblebi
|10,36
|Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
|-21,73
|Maç Giriş Bileti Ücreti
|-15,16
|Benzin
|-3,62
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