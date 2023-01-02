Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması

Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Erken seçim tartışmaları

"Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar. Vatandaşlarımızın yurt içinde bir seyahat dönemi olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük bir hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmede net bir sonuca varırsak, tarih şudur şeklinde onu size açıklayacağım. Bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içerisindeki işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın bir çoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili bir takım tarihlere denk geliyor. O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme de dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur, kesin bir karar olduğunda ben sizinle paylaşacağım."

Sinan Ateş cinayeti soruşturması

"Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada, bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var. Bunların tutumu ahlaki değil. Sonuç olarak, emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Hele de bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres gösterek yorum yapması ve bunu yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirilen şeylerdir. Emniyet teşkilatı, adliye işinin başındadır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."