Kirli kumpas davasının savcısı Erdoğan düşmanı çıktı!

100yazar.com'un haberine göre; AK Parti Kocaeli Milletvekili E.Z.'nin eşi eski savcı F.S.'nin bir dosyasından sözde rüşvet teklif ettiği iddiasıyla ceza verilmesinin ardındaki savcı M.Y.'nin AK Parti ve Erdoğan düşmanı bir kişi olduğu bu yüzden de hakkında mahkümiyet kararı verildiği ortaya çıktı.

AK Partili vekil E.Z.'nin eşi eski savcı F.S.'nin bir dosyasından sözde rüşvet teklif ettiği iddiasıyla tutanak düzenleyen ve yargılama sürecini başlatan savcı M.Y'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakanlık görevi yaptığı dönemde hakaret ettiği, bu suçtan da 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldığı, mahkeme tarafından verilen Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararıyla cezasının infazından kurtulduğu ortaya çıktı.

Bunun yanında savcı Y'nin bir süre açığa alındığı ancak bir süre Adalet Bakanlığı'nda da görev yapan yargı camiasının önemli isimlerinin baskılarıyla göreve iade edildiği öne sürüldü.

SAVCI M.Y.'DEN ERDOĞAN'A GALİZ HAKARETLER

Karşıyaka (İzmir) 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2016/125 dosya numarasıyla yapılan yargılamada 2016/1507 karar sayısıyla verilen kararda, eski askeri Hakim olan Savcı M.Y.'nin Twitterde @felipe_melooo isimli hesabı kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve kendi kullandığı oy sırasında çektiği ve el hareketi yaptığı tespit edilen çok sayıdaki paylaşımda, Erdoğan'ın annesine ve kendisine galiz küfürler ettiği belirtilirken, Savcı M.Y.'nin hesabı kendisinin kullandığını kabul ettiği de görüldü.

Savcı M.Y.'nin @felipe_melooo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda;

(1926 numaralı sandık ve altındaki oy pusulası fotoğrafı ile)

- Birilerine n*h yapıp çıkıcam. Yapıcam dedim yaptım.

- Hırsızsınız. Yolsuzsunuz. Yalakasınız. Y.. şaksınız. O. Ç.'sunuz. Hainsiniz. Çöl bedevisisiniz.

- Annenizin O.. olmaması mı rahatsız ediyor sizi? Pardon siz her halukarda O. Ç.'sunuz di mi?

- Kendinize ak dedikçe yediğiniz b.kların temizlendiğini mi zannediyorsunuz siz?

- 16 Mart cüzdanlarınızı ve ziynetlerinizi lütfen saklayın! Uzun adam İzmir'de

Şeklinde hakaretlerde bulunduğu, Güney Deniz Saha Komutanlığında soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede de bu paylaşımların eleştiri sınırları içerisinde kaldığı yönünde savunma yaptığı görüldü.

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ SAVCI M.Y.'NİN İDDİASINI DELİL SAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere çok ağır hakaret ve küfürler eden bu sebeple yargılandığı davada 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve halen Sevcı olarak görev yaptığı ortaya çıkan M.Y. Erzurum'daki bir dosyaya bakarken AK Parti Kocaeli Milletvekili E.Z.'nin eşi savcı F.S.'nin kendisine dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi vermesi karşılığında rüşvet teklif ettiği iddiasıyla bir tutanak düzenlemiş, düzenlediği tutanak üzerine soruşturma açılmış ve F.S.'nin yargılaması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yapılmıştı. Daire 23 Kasım günü eski savcı F.S. için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hüküm giyen savcı M.Y.'nin iddialarına dayanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Dairenin bu kararına üyelerden bir kişi muhalefet etmiş 5. Ceza Dairesi Başkanı'nın ise bu kadar önemli bir dosyanın oturumuna katılmadığı, diğer üyelerin de ceza verilmesi yönünde oy kullandığı ortaya çıkmıştı.

Karara muhalefet eden ve bu sebeple Cumhuriyet gazetesi https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/bakin-baronlar-nasil-kurtariliyor-2007801 başta olmak üzere muhalif medyada hedef haline getirilen üyelerden E.T. konu ile ilgili görüşünü sorduğumuzda bu konuda konuşmak istemediğini, adaletten yana oy kullandığını belirtti.

SAVCI M.Y.'A TALİMAT BAŞSAVCIDAN MI?

Öte yandan yapılan araştırmalarda AK Parti Kocaeli Milletvekili E.Z.'nin eşi eski savcı F.S. ile ilgili başlatılan yargı sürecinin arkasında Erzurum eski Cumhuriyet Başsavcısı B.B.'nin olduğu, tutanağı tutan savcı M.Y'nin yakın çevresine dönemin Başsavcısı B.B.'nin talimatıyla tutanak tuttuğunu belirttiği de öne sürüldü.

Erzurum eski Başsavcısı B.B. ile ilgili hem HSK'ya hem de Adalet Bakanlığı'na cok sayıda şikayet başvurusu yapıldı ancak bunlarla ilgili süreç bir türlü ilerlemediği de edinilen bilgiler arasında.