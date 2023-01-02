Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, yakalanan 1 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 19:53, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 19:54
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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