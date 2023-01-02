AnadoluJet, Sabiha Gökçen'e kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti
Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 20:13, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 20:13
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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