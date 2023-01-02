RTÜK'ten Beyaz TV'ye 'Derin Futbol' incelemesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 21:38, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 21:40
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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