Polisin şüpheliyi bacağından vurduğu olaya soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medya organlarında "Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan bir şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi" içerikli haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2023'te kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan F.A'nın (22), kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru M.F.Ç. tarafından bacağından silahla vurularak yaralanmasının öğrenilmesi üzerine, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme sırasında kendilerine mukavemette bulunan baba F.A. (46) ile oğlu F.A'yı (22) gözaltına almıştı.

Arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü sırada polis merkezi önünde görevli memura tekme atarak kaçmaya çalışan oğul F.A. ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından ekiplerce bacağından silahla vurulan F.A. yaralanmış, polis ekiplerince bacağına tampon uygulanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şüpheli hakkında kesinleşmiş 21 yıl 50 ay 66 gün gün hapis cezası olduğu tespit edilmişti.