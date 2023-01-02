Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.
Bakan Dönmez, TVNET'te konuk olduğu programda Bulgaristan ile doğal gaz konusunda anlaşma imzalanacağını açıkladı:
"BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapılacak. Umman'la biz bugüne kadar pek çalışmadık. Potansiyel olarak da oldukça iyi bir ülke. Geçen sene yaklaşık 15 tane ülkeye gittik, enerji diplomasisi yürüttük. Yeni kaynakları devreye sokma arzusuyla bunu yaptık. Gittiğimiz her ülkede de aslında bazen yarı kapalı, bazen yarı açık buradaki dağıtım merkezinden de bahsettik. Birçok ülke pozitif yaklaştı. Talep tarafında olan ülkelerden de son derece pozitif dönüşler oldu. Bunu biraz zaman gösterecek. Yarın da nasipse Bulgaristan'a bir seyahatimiz var. Orada da Bulgar gaz şirketiyle BOTAŞ arasında bir anlaşma akdedilecek. Yarın Bulgaristan'la anlaşma imzalayacağız."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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