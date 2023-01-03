Meteoroloji'den 'sis hadisesi' uyarısı - Haritalı
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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