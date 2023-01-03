Meteoroloji'den 'sis hadisesi' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.