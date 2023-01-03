Korkutan uyarı: Büyükşehirleri su krizi bekliyor
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocakta yağmur yağmazsa barajların dolması için elimizde sadece şubat ayı kalıyor" dedi.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle dünya genelinde kuraklık yaşanıyor. Bu durum bütün canlıların geleceği için büyük tehlike... Uzmanlar sık sık bu konuda uyarılar yapıp dünyanın ortak bir şekilde tedbirler alması gerektiğini söylüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da önemli ikazlarda bulundu.
"BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE"
Türkiye genelindeki barajlarda giderek düşen su seviyesinin risk oluşturmaya başladığına dikkat çeken Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek "Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropollerde büyük ...Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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