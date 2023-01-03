Yargıtay'dan emsal karar! Banka işlemlerinde ıslak imza şartı

Bir şirketin eski çalışanı, şirket yetkililerinin adına sahte talimat düzenleyerek eski yöneticisinin hesabından 7.800 TL'yi üçüncü kişilerin hesabına aktardı. Hesaplarından para eksildiğini gören davacı, durumu bankayla görüştükten sonra olayı yargıya taşıyarak ilgili bankanın özensizliğinden dolayı zarara uğradığını belirtti. Yargıtay, fotokopi yolu ile sahte olarak üretilmiş talimatlara istinaden, davacı şirketten ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapmış olması sebebiyle davalı bankanın yüzde 50 kusurlu olduğuna karar verdi. Daire, kusurun yüzde 50'sini ise işlemleri gerçekleştiren kişinin davacının çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermeyen davacıya yükledi.

Emsal bir boşanma davasına imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelinin kendisine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocasının ailesine saygısızlık etmesinin kusur sayılamayacağına hükmetti.