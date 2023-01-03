Yavruyken kendisine bakan veterineri unutmadı

İstanbul Tuzla'da bulunan Aslanpark'ın sorumlu veteriner hekimi Yücel Yılmaz ile parkta doğan Angel ismindeki aslan arasında gelişen sevgi bağı görenlerin içini ısıtıyor.

ANNESİ İSTEMEYİNCE VETERİNER BÜYÜTTÜ

Angel doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük bir süre boyunca Yücel Yılmaz minik aslanı hayatta tutumak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi.

Yücel Yılmaz, Angel'ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye ve dostluğa dönüştü.

KAVUŞMA ANLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Yırtıcılığı ile bilinen bir hayvanla kurulan bu ilişki görenleri hayrete düşürürken, ikilinin kavuştuğu anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Görüntülerde 1,5 yaşına giren Angel, kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşıyor. İkilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekerken, devasa kaplanın adeta bir çocuk gibi Veteriner Yılmaz'ın etrafında dolaştığı anlar şaşkınlığa neden oluyor.