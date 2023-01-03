EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) eski müfettişi ve iş ve sosyal güvenlik uzmanı Mustafa Baştaş, EYT'lilerin maaşı ilgili en çok merak edilen soruları gazetemize cevapladı.

SORU: EYT'li SGK'ya başvurduğunda maaşı nasıl hesaplanacak?

CEVAP: Yaşlılık aylığının formülü, aylık bağlamaya esas kazancın aylık bağlama oranına çarpılmasından oluşuyor. Her kişinin prime esas kazancı ve prim hizmet günü farklı olduğu için genel-geçer bir tutar söylemek doğru değil ama genelde asgari ücretin üçte birinden az olmamak üzere aylık bağlanıyor. O da asgari ücret üzerinden hesaplandığından 3.300 lira. Cumhurbaşkanı'mız, daha önce alt sınırı 3.500 liraya çıkarmıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ