Suriye ordusu sabotajlara karşı sil baştan yapılanıyor

Türkiye ile Şam arasında başlayan süreç iç ve dış odaklar tarafından sabote ediliyor. İçeriden Esad yönetimine "Erdoğan'la barışmayın" baskısı yapanların başında CHP ve Millet İttifakı paydaşları geliyor. Dışarıda ise Batılı ülkeler, İran ve PKK farklı yollarla süreci tıkamaya çalışıyor. Moskova görüşmesi ile resmiyet kazanan normalleşmenin perde arkasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son 1,5 ayda Esad'a iki ayrı suikast teşebbüsünde bulunulduğu, Esad'ın İran kuşatmasını kırmak ve iç dengeleri sağlamak adına Türkiye'den bazı garantiler istediği, 17 Aralık'ta Türk ve Suriyeli yetkililerin Ceble-Hımeymim Rus Üssü'nde gizli görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.

YILMAZ BİLGEN