Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 08:59, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 09:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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