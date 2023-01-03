Türkiye'nin en büyük maaş robotu güncelleniyor
Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi sonrasında memurlar.net maaş robotu güncellenecek
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 09:34, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 09:43
TÜİK bugün Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 2,60 civarlarında çıkması bekleniyor.
Enflasyon verilerinin netleşmesi sonrasında Türkiye'nin en büyük maaş robotu olan memurlar.net maaş robotu güncellenecektir.
Güncellemede, ek göstergeler, brüt asgari ücret, engellilik indirimi gibi veriler de güncellenmiş olacaktır.
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