Fatih'te bir kişi, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla yeniden yakalandı
Fatih'te bir kırtasiyede 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 57 yaşındaki şüpheli A.S, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine yeniden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'teki bir kırtasiyede 28 Aralık'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, 57 yaşındaki şüpheli A.S. tarafından istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, mağdur kızın, şüphelinin çalıştığı kırtasiyeye tek başına gittiği, şüphelinin diğer müşterilerin çıkmasını bekledikten sonra mağdura sarılıp cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
Mağdurun babasının şikayetiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, 29 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Bunun üzerine, Cumhuriyet savcılığının yaptığı itirazı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, 2 Ocak'ta, şüpheli hakkındaki söz konusu adli kontrol tedbirini kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Şüpheli, bunun üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenen şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı
TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Türkiye'nin en büyük maaş robotu güncelleniyor
Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi sonrasında memurlar.net maaş robotu güncellenecek
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!
Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.