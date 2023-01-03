Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7280 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün en düşük 18,6784 ve en yüksek 18,7875 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7131'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,9620'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,6160'tan satılıyor.
Dün yüzde 0,3 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 103,7'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0650 seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, küresel piyasalarda çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in adımlarına yönelik belirsizliklerin azaldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.
Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, TÜFE aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 artışla beklentilerin altında kaldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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