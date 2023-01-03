Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi
5 Kasım 2022'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta 49 bin 602 taraftar takip etti- 2022'de sezonun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu
- Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.
Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.
2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.
Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.
2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.
2022-23 Süper Lig sezonu Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar olan 14 haftalık seyirci ortalamaları ise şöyle:
|Takımlar
|Toplam seyirci
|Maç başına seyirci
|1
|Galatasaray
|229.606
|45.921
|2
|Fenerbahçe
|320.187
|40.023
|3
|Beşiktaş
|246.322
|35.189
|4
|Trabzonspor
|160.232
|26.705
|5
|Adana Demirspor
|99.998
|20.000
|6
|MKE Ankaragücü
|86.100
|12.300
|7
|Antalyaspor
|79.126
|11.304
|8
|Kayserispor
|70.600
|10.086
|9
|Konyaspor
|54.176
|9.029
|10
|Hatayspor
|49.617
|8.270
|11
|Giresunspor
|37.691
|6.282
|12
|İstanbulspor
|28.213
|4.702
|13
|Alanyaspor
|26.343
|3.763
|14
|Sivasspor
|27.099
|3.387
|15
|Ümraniyespor
|21.759
|3.108
|16
|Kasımpaşa
|20.086
|2.869
|17
|Gaziantep FK
|14.235
|2.847
|18
|Başakşehir
|21.824
|2.728
|19
|Karagümrük
|12.306
|1.758
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