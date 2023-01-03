'Memur ve emekliye asgari ücret oranında zam verilmelidir'
"Memur ve emeklilerimize birkaç puanlık ek zam sefaleti değil, asgari ücret artışı kadar zam verilmelidir. Memur ve emeklilerimizin sofrasındaki kayıplar ancak ve ancak bu şekilde telafi edilir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, memur ve emeklilere asgari ücret artışı kadar zam verilmesi gerektiğini bildirdi.
Ağbaba, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.
TÜİK'in verilerine baz etkisi de eklenince 2023'ün 6 ayı için memura ve emekliye verilecek zam farkının yüzde 16,4 olduğunu belirten Ağbaba, yıllık enflasyon yüzde 64,27'ye gerilerken aylık enflasyondaki artışın ise yüzde 1,18 ile sınırlı kaldığını vurguladı.
İktidar yetkililerinin memura ve emeklilere daha önce resmi enflasyon üzerinde zam verileceğini açıkladığını hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:
"Şu an resmi zam oranı yüzde 16,4. İktidar yetkilileri muhtemeldir ki birkaç puan ek zam verip 'memurlarımıza ve emeklilerimize resmi enflasyonun üzerinde zam verdik' açıklaması yapacaktır. Yıl boyunca enflasyonun altında ezilen memur ve emeklilerimize verilecek birkaç puanlık ek zam, memur ve emeklilerimizin sofradaki kaybını telafi etmeyecektir. İktidara çağrımız, memur ve emeklilerimize birkaç puanlık ek zam sefaleti değil, asgari ücret artışı kadar zam verilmelidir. Memur ve emeklilerimizin sofrasındaki kayıplar ancak ve ancak bu şekilde telafi edilir."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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