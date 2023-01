Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tecrübe hazinesi ve cumhurun son 100 yıllık müdanasız mücadele haysiyeti olduğunu söyledi.

Kurtuluşun fikri kaynağının Türk milliyetçiliği, beşeri cevherinin ise büyük Türk milleti olduğunu ifade eden Bahçeli, ilhamını ecdadından alarak devletin kuruluş ilkelerini belirleyen, Cumhuriyet'in tecelli hükmünü tayin ve tespit eden liderin Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Milli Mücadele'nin her safhasında vatanına ve milletine üstün hizmetleri geçen dava ve yol arkadaşlarının ise kahramanlar kuşağı olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, "Bu yıl, Türk tarihinin bir kavşak, bir kader, bir karar noktasıdır. Geçmişten ders ve ibret alan, ecdadının izinden yürüyerek geleceğe büyük umutlar bağlayan bir ittifak ahlakının Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye damgasını vurması artık hayal değil somut bir hakikat olarak tezahür ve temayüz edecektir. Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir." diye konuştu.

- "Kronikleşen sorunlara neşter vurulmuştur"

Devlet Bahçeli, 2022 yılında Türkiye'nin özellikle diplomaside altın bir yıl yaşadığına işaret ederek, küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken, Türkiye ekonomisinin dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülke arasında yer almayı başardığını dile getirdi.

İhracatta rekorlar kırıldığını, muazzam yatırımlar yapıldığını, terörle mücadelede takdire şayan sonuçlar alındığını ve milletin ihtiyaç ve beklentilerinin yasal ve idari düzenlemelerle birer birer karşılandığını anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle belirtmek isterim ki kronikleşen ve kemikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın yaş sınırına takılmaksızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmış, sırayı da kanuni düzenleme etabı almıştır. Allah'ın izniyle EYT sorunu TBMM'de kati ve köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamıyla çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı, TBMM'de gereğini gecikmeksizin yapacak, hak, hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 2022 Ocak ayına göre neredeyse yüzde yüz zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, dar ve orta gelirli insanlarımıza makul gelir aktarımı, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşlarıyla işçilerimizin ücretlerinde enflasyonu etkisiz kılacak adaletli artışlar kuşkusuz toplumsal rahatlamayla birlikte 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir."

Bahçeli, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı, evlerde ve sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmesini ve Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan 150 milyon varil petrolü, "2023'ün bereketi, Allah'ın da bir lütfu" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin bu yıla birbirini takip eden pek çok müjdeyle girdiğini, laf değil icraat üretildiğini söyledi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı huzurun, kardeşliğin ve kaynaşmanın koç başıdır. Verdiğimiz sözler, paylaştığımız vaatler sırasıyla ve imkanlar nispetinde yerine getirilmektedir. İnanıyorum ki şeytanın bacağı kırılacak, Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Nitekim 2023 yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır." dedi.

- "Asidi kaçmış gazoz gibisiniz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik ve dirliklerini sabote etmek için fırsat kollayan mihrakların yine çıkacağını, bunun beklenmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, 'üç hilal'i de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.

Siyah örtüye bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara, balığı tutmadan tavayı ateşe koyanlara herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olamaz. MHP anlayana az, anlamayana da çok gelir. Daldan dala atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapan ahlaksızlara diyorum ki; Defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyorsunuz."

- "Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar..."

Devlet Bahçeli, doğrudan ve ahlaktan şaşmadıklarını, millete ve ülkeye sevdayla perçinlenmiş hizmet seferberliğinden asla ayrılmayacaklarını vurguladı.

Birileri istedi, birileri dayattı, birileri iftira ve isnat etti diye hak bildikleri yoldan dönmeyeceklerini, 53 yıllık mücadeleden taviz vermeyeceklerini ifade eden Bahçeli, "Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da herkes bilsin ki kaçmadık, kaçmayız. Lider ülke Türkiye hedefimizi, tutulacak kutlu bir yemin gibi vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa, önümüze geçip yakamızdan tutmaya kalkışan görülürse, buna da tahammül etmeyiz, asla etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanı'mızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi, demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değildir, açık değildir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Varlığımızdan, mücadelemizden, fikir ve düşünce aydınlığımızdan ürken, çekinen, davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır, takibimiz altındadır. Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin, karmaşa ve kargaşa içinde olmaları nedeniyle iradesizliğinin saklanamayacak boyutlarda olduğunu söyledi.

Muhalefetin kendi aralarında uzlaşmaktan aciz olduğunu belirten Bahçeli, "Hal böyle olunca Meclis çatısı altında, ünlemli akıllarıyla, soru işaretli anlayışlarıyla, sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşma vasatına yanaşmaları bugünden değerlendirdiğimizde son derece güçtür." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın, demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım ve özümseme hususunda çok ciddi zaafı olduğunu ifade eden Bahçeli, bu ittifakın Türkiye'ye güveninin; Türk milletine sadakat ve muhabbetinin olmadığını savundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz, kim olacak diye? En garipsediğimiz olay bu." yanıtını verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıl dağılması yaşadığını, kaçak güreştiğini, korkunun esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir cevaptır, nasıl bir ifade sakatlığıdır? Milletimiz, zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini öğrenmesin mi? Merak etmesin mi? Sözde yıpranmasından çekindikleri potansiyel adayın hüviyetini bilmesin mi? Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim."

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın bu saatten sonra fırtına koparmasının kendilerinde yaprak dahi kımıldatmayacağını ifade ederek, "Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Bu nedenle arayışlar her seferinde duvara toslamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun, 'Altılı masada birden çok aday da çıkabilir, çoklu adayla da seçime gidebiliriz' değerlendirmesi, işin özünde mutabakat acziyetinin tevsik edilmiş beyanıdır. Bir isim üzerinde fikir ve söz birliği sağlayamayan partilerin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri, milli, ahlaki ve siyasi bir uzlaşmaya destek olmaları şüphesiz aklın ve mantığın almayacağı bir garabettir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar"

MHP lideri Bahçeli, Millet İttifakı'nın siyasetinin teklediğini, masasının devrildiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun, ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi yükleniyor manasına gelen 'loading' mesajıyla meşgul olması, perişanlığın ve pişkinliğin alametidir. Yüklenen, milletimizin zillete soracağı hesabın yekunudur; milletimizin CHP'ye ve diğer ortaklarına sandıkta ödeteceği bedelin acıklı faturasıdır." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum, çürük siyaset köhneliğine milletin onay vermeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Böylesi bir dağınıklığa, böylesi bir alçalmaya, cumhurbaşkanı yetkilerini protokole bağlamayı düşünen siyaset ve hukuk ümmilerine, Türkiye'nin yarınları emanet edilmeyecektir." sözlerini sarf etti.

Bahçeli, geleceğin koordinatlarını Cumhur İttifakı'nın çizeceğine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her meselenin kökünden çözüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yeni yönetim sisteminin birinci beş yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda, her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler akamete uğramamalı, arada derede kaybolmamalıdır. Çünkü maceraya atılmak, müphem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir. Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız."

Devlet Bahçeli, CHP yönetiminin, zalimlerle bir olup Türkiye aleyhine konuştuğunu savunarak, "İP yönetimine bakınız, iş birlikçilikte ve siyasi fitnede sınır tanımıyor. Türkiye düşmanlarına, fayton feneri gibi sinyal üstüne sinyal yakıyorlar. Milli iradenin üzerinde ambargo koymaya heveslenen odakların hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşa tutuyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek, Türk milletinin hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması, utanç anıtı gibi karşımızdadır." dedi.

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı "Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü zincir" olarak nitelendirerek, "Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir; İP'çiler, Deva'cılar, Serokçular, oncular, buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşırsa uğraşsın boşunadır, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler." ifadesini kullandı.

- "Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrarın kurumsallaştığını belirterek, "Ülkemiz ağyarını mani efradını cami yeni yönetim sistemiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir. Koalisyonlar devri kapanmış, fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı açmanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiş, fakat zillet ittifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır. Bunu göremiyorlar, görseler bile itiraf edemiyorlar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur, esenlik ve ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı küresel güç Türkiye'nin güvencesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir. Zilletin diğer ortaklarının huzursuzluğu bu nedenledir. Ağızlarından düşürmedikleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan ilgidir, müdahale edilen, iradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey de değildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek nafile bir gayrettir." düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, MHP'nin siyasi çalışmalarını tüm vatan sathında heyecanla sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir dedikoduya aldırış etmeyeceğiz. Hiçbir bozguncunun planına dahil olmayacağız. Bilinmelidir ki istikametimiz sıratı müstakim üzeredir. Varlığımızdan, mücadelemizden, fikir ve düşünce aydınlığımızdan ürken, çekinen, davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır, takibimiz altındadır. Aklımıza bile gelemeyenler kalbimizde yer tutamayacaktır. Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Bilinmelidir ki, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Biz MHP'yiz. Biz haktan, halktan ve hakikatten yana duran dava ve gönül erleriyiz. Bir ayak gelene iki ayak gideriz. Beğenmediğimiz, benimsemediğimiz hiçbir söz ve telkine de kulak açmayız."

MHP lideri Bahçeli, salondan ayrılırken basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk Bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.