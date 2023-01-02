Romanya ve Ukrayna Lojistik Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek
e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek
4 öğrencili bölümde, 2'si profesör 11 eğitimci
4 öğrencili bölümde, 2'si profesör 11 eğitimci
Orta gelirliye konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?
Orta gelirliye konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?
Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Bakan Özer'den açıklama geldi
Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Bakan Özer'den açıklama geldi
'2022'de 254 milyar ihracat gerçekleştidik, bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur'
'2022'de 254 milyar ihracat gerçekleştidik, bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur'
Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi
Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi

Romanya ve Ukrayna Lojistik Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Romanya lojistik hizmetlerini arayan kullanıcı sayısı her geçen gün ülkemizde giderek artmaktadır, yurt dışı pazarına açılmak isteyen üreticiler ve ihracatçılar bir doğu Avrupa ülkesi olan Romanya'ya yönelik faaliyetlerini arttırmış bu durum da Romanya lojistik hizmetinde bir talep oluşturmuştur.

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Romanya ve Ukrayna Lojistik Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Romanya lojistik hizmetlerini arayan kullanıcı sayısı her geçen gün ülkemizde giderek artmaktadır, yurt dışı pazarına açılmak isteyen üreticiler ve ihracatçılar bir doğu Avrupa ülkesi olan Romanya'ya yönelik faaliyetlerini arttırmış bu durum da Romanya lojistik hizmetinde bir talep oluşturmuştur.

Ürünlerini Romanya'ya göndermek isteyen kullanıcılar on binerce dolar değerinde olan ürünlerinin lojistik faaliyetleri için güvenilir ve sistemli çalışan firmalar tercih etmektedir.

Romanya lojistik hizmeti satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenlerin başında firmanın gerekli ve yeterli sertifikalara sahip olup olmadığı konusudur.

Yasal mevzuata uygun firmada aşağıdaki belgeler olmalıdır;

" İSO 9001:2015

" İSO 10002:2018

" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TİO Belgesi (Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi)

Tüm bu belgelerin yanı sıra tercih edeceğiniz firmanın CMR Sigortasına sahip olup olmadığı hususu da oldukça önemlidir.

Eğer ki tek başınıza bir tır dolusu ürün gönderimi yapacak kadar ticaret hacminiz yok ise Romanya Lojistik hizmeti veren firmalar arasından parsiyel nakliye yapan firmalar arasından tercih yapabilirsiniz.

Parsiyel Nakliye Nedir?

Parsiyel nakliye aynı güzergahta yer alan teslim noktalarının ortak taşınma sürecine verilen isimdir, düşük ticaret hacmine sahip işletmelerce sıklıkla kullanılan bu taşıma yönteminde dikkat etmeniz gereken husus ürün teslim süresinin uzamamasını sağlayan güzergahların tercihidir.

Ukrayna Lojistik

Ukrayna lojistik hizmeti özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'ya giden yardım malzemeleri kadar üretimi durma noktasına gelen Ukrayna'ya ürün sevkiyatı açısından da oldukça ihtiyaç duyulan bir sektör haline gelmiştir.

Ürün gönderimi riskli olan Ukrayna'ya ürünlerini gönderecek kişiler Ukrayna lojistik hizmetinden faydalanmadan önce anlaştığı firmanın güvenilirliği ve sigorta durumunu araştırması elzem bir durumdur. Bir diğer husus ise Romanya konusunda bahsettiğimiz parsiyel nakliye hizmetidir.

Ukrayna'ya taşımacılık yapan Ukrayna lojistik firmaları ürünlerini Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Ukrayna güzergahını kullanarak taşıdığı için parsiyel nakliye hizmeti sayesinde ürünlerinizin gönderimi çok daha uygun bir fiyata sağlanılabilir.

Direkt Ukrayna'ya taşıma yapan Ukrayna lojistik firmaları genellikle 4-6 gün içerisinde ürünleri Ukrayna'ya ulaştırmakta olup, parsiyel nakliyede ise süreler değişmektedir.

Ukrayna Lojistik Firması Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ukrayna mevcut koşullar gereği ne yazık ki nakliye imkanı en zor ve güvensiz olan ülkelerin başında gelmektedir. Mevcut konjonktürde ürün taşıma imkanının zor olduğu bu ülkeye ürün gönderimi yapacaksanız firmanın; yasal mevzuatları sağlamasına, güvenli rotayı bilmesine ve sigortalı nakliye hizmeti sağlamasına dikkat etmek gereklidir.
Bu konuyu biraz açmak gerekir ise Ukrayna gibi savaşta olan bir ülkeye girecek her türlü ürün çeşitli kontrollerden geçirilmekte ve güvenlik üst seviyede tutulmaktadır. Bu sebep ile Ukrayna lojistik hizmetinden faydalanacak kişinin firma tercih ederken yasalara ve koşullara uygun firma seçmesi oldukça önemlidir.

Bir diğer konu olan güvenli rota ise savaş sebebi ile çatışmalardan uzak ve ürünlerinizin en az risk ile taşınmasını sağlayacaktır.

Sigorta hizmeti sayesinde ise oluşabilecek aksaklıklar durumunda zarara uğramanızın önüne geçilecek ve hem firmanızı hem de ürünlerinizi korumuş olacaksınız.

Tüm bu bilgiler ışığında Ukrayna, Romanya gibi ülkelere ürün gönderimi ya da nakliye hizmeti satın alacaksanız dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istedik.

Uzun ve riskli bir süreçte; bulunan riskleri en aza indirmek ve gerekli tedbirleri almak hem işlerinizi aksatmayacak hem de oluşabilecek kayıpların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Piyasada bulunan birçok uluslararası nakliye firması arasından tercih yapacağınız durumda ise sizlere bahsettiğimiz sertifika ve belgelerin olup olmadığı hususunu kontrol etmeyi unutmayın.

KAYNAK; Hiper Lojistik A.Ş.

Bu Habere Tepkiniz

Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Türkiye'nin en büyük maaş robotu güncelleniyor

Türkiye'nin en büyük maaş robotu güncelleniyor

Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi sonrasında memurlar.net maaş robotu güncellenecek
YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

Yüksek Öğretim Kurulu, Pedagojik formasyon yazısı yayımladı.
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.
5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ilişkin açılan davayı sonuçlandırdı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!