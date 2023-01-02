Romanya ve Ukrayna Lojistik Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Romanya lojistik hizmetlerini arayan kullanıcı sayısı her geçen gün ülkemizde giderek artmaktadır, yurt dışı pazarına açılmak isteyen üreticiler ve ihracatçılar bir doğu Avrupa ülkesi olan Romanya'ya yönelik faaliyetlerini arttırmış bu durum da Romanya lojistik hizmetinde bir talep oluşturmuştur.

Ürünlerini Romanya'ya göndermek isteyen kullanıcılar on binerce dolar değerinde olan ürünlerinin lojistik faaliyetleri için güvenilir ve sistemli çalışan firmalar tercih etmektedir.

Romanya lojistik hizmeti satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenlerin başında firmanın gerekli ve yeterli sertifikalara sahip olup olmadığı konusudur.

Yasal mevzuata uygun firmada aşağıdaki belgeler olmalıdır;

" İSO 9001:2015

" İSO 10002:2018

" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TİO Belgesi (Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi)

Tüm bu belgelerin yanı sıra tercih edeceğiniz firmanın CMR Sigortasına sahip olup olmadığı hususu da oldukça önemlidir.

Eğer ki tek başınıza bir tır dolusu ürün gönderimi yapacak kadar ticaret hacminiz yok ise Romanya Lojistik hizmeti veren firmalar arasından parsiyel nakliye yapan firmalar arasından tercih yapabilirsiniz.

Parsiyel Nakliye Nedir?

Parsiyel nakliye aynı güzergahta yer alan teslim noktalarının ortak taşınma sürecine verilen isimdir, düşük ticaret hacmine sahip işletmelerce sıklıkla kullanılan bu taşıma yönteminde dikkat etmeniz gereken husus ürün teslim süresinin uzamamasını sağlayan güzergahların tercihidir.

Ukrayna Lojistik

Ukrayna lojistik hizmeti özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'ya giden yardım malzemeleri kadar üretimi durma noktasına gelen Ukrayna'ya ürün sevkiyatı açısından da oldukça ihtiyaç duyulan bir sektör haline gelmiştir.

Ürün gönderimi riskli olan Ukrayna'ya ürünlerini gönderecek kişiler Ukrayna lojistik hizmetinden faydalanmadan önce anlaştığı firmanın güvenilirliği ve sigorta durumunu araştırması elzem bir durumdur. Bir diğer husus ise Romanya konusunda bahsettiğimiz parsiyel nakliye hizmetidir.

Ukrayna'ya taşımacılık yapan Ukrayna lojistik firmaları ürünlerini Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Ukrayna güzergahını kullanarak taşıdığı için parsiyel nakliye hizmeti sayesinde ürünlerinizin gönderimi çok daha uygun bir fiyata sağlanılabilir.

Direkt Ukrayna'ya taşıma yapan Ukrayna lojistik firmaları genellikle 4-6 gün içerisinde ürünleri Ukrayna'ya ulaştırmakta olup, parsiyel nakliyede ise süreler değişmektedir.

Ukrayna Lojistik Firması Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ukrayna mevcut koşullar gereği ne yazık ki nakliye imkanı en zor ve güvensiz olan ülkelerin başında gelmektedir. Mevcut konjonktürde ürün taşıma imkanının zor olduğu bu ülkeye ürün gönderimi yapacaksanız firmanın; yasal mevzuatları sağlamasına, güvenli rotayı bilmesine ve sigortalı nakliye hizmeti sağlamasına dikkat etmek gereklidir.

Bu konuyu biraz açmak gerekir ise Ukrayna gibi savaşta olan bir ülkeye girecek her türlü ürün çeşitli kontrollerden geçirilmekte ve güvenlik üst seviyede tutulmaktadır. Bu sebep ile Ukrayna lojistik hizmetinden faydalanacak kişinin firma tercih ederken yasalara ve koşullara uygun firma seçmesi oldukça önemlidir.

Bir diğer konu olan güvenli rota ise savaş sebebi ile çatışmalardan uzak ve ürünlerinizin en az risk ile taşınmasını sağlayacaktır.

Sigorta hizmeti sayesinde ise oluşabilecek aksaklıklar durumunda zarara uğramanızın önüne geçilecek ve hem firmanızı hem de ürünlerinizi korumuş olacaksınız.

Tüm bu bilgiler ışığında Ukrayna, Romanya gibi ülkelere ürün gönderimi ya da nakliye hizmeti satın alacaksanız dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istedik.

Uzun ve riskli bir süreçte; bulunan riskleri en aza indirmek ve gerekli tedbirleri almak hem işlerinizi aksatmayacak hem de oluşabilecek kayıpların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Piyasada bulunan birçok uluslararası nakliye firması arasından tercih yapacağınız durumda ise sizlere bahsettiğimiz sertifika ve belgelerin olup olmadığı hususunu kontrol etmeyi unutmayın.

KAYNAK; Hiper Lojistik A.Ş.

